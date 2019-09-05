«Ростелеком» подвел итоги работы на фестивале «Спасская башня»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-05T15:57:39+03:00

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В Москве завершился XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Как официальный партнёр «Ростелеком» обеспечил бесплатный беспроводной доступ в интернет для гостей и организаторов мероприятия. Специалисты цифрового провайдера установили на Красной площади 30 точек доступа, что позволило покрыть бесшовной сетью Wi-Fi всю территорию проведения Фестиваля. Специальное решение от «Ростелекома» позволило подключаться к бесплатной сети Wi-Fi всем посетителям мероприятия, в том числе иностранным гостям через авторизацию с личных мобильных устройств.

Дмитрий Ким, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мы уже шестой год подряд предоставляем беспроводной интернет «Спасской башне». И снова мы обеспечили традиционно качественную связь без неполадок и сбоев. Техническое решение от «Ростелекома» позволило подключаться к Сети шести тысячам пользователей одновременно и свободно перемещаться по площадке Фестиваля, не теряя стабильного соединения. За десять дней праздника гости сгенерировали почти двести гигабайт трафика. Для примера, это около десяти тысяч фотографий или двух суток мобильного видео».

Сергей Смирнов, руководитель Дирекции Фестиваля «Спасская башня»:

«Завершился Двенадцатый фестиваль «Спасская башня», который подарил москвичам и их гостям целых десять дней замечательной атмосферы праздника. Для них играли военные оркестры из двенадцати стран, среди которых такие редкие гости, как военные оркестры Китая, Японии и даже КНДР. Были и две международные группы: Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев. Сотни тысяч зрителей – на трибунах, в Сети и телезрители – активно голосовали за лучшие выступления. Мы признательны «Ростелекому» за качественную связь, благодаря которой люди онлайн делились впечатлениями».

По данным организаторов Фестиваля общее количество его участников превысило 1900 человек, включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижёров, флагоносцев и всадников. На Красную площадь в составе военно-оркестровых и творческих коллективов вышли свыше 1800 человек. Праздник посетили несколько десятков тысяч зрителей и миллионы посмотрели телевизионную трансляцию.

Для реализации проекта «Ростелеком» использовал стандартное решение «Wi-Fi для бизнеса», которое в соответствии с законодательством РФ, предусматривает обязательную идентификацию пользователей. В комплексное решение входят услуга доступа в интернет, сетевое и коммутационное оборудование, личный кабинет пользователя на сайте компании и техническая поддержка. Клиенты избавлены от капитальных затрат на приобретение и содержание оборудования. Для гостевых пользователей реализована простая идентификация по SMS.

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Учебный курс «Азбука Интернета» нацелен на формирование у слушателей навыков использования современных цифровых технологий, применения их в повседневной жизни, использования персональных компьютеров при работе по поиску информации, общении в сети интернет, отправке электронных сообщений, а также на выработку навыков использования мультимедийных возможностей сети и сервисов получения государственных и муниципальных услуг.

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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

ИСТОЧНИК KP.RU