На международном турнире «Тулица» разгромила «Динамо-Казань»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-05T12:29:29+03:00

Волейболистки одержали победу над соперником во всех 3 партиях

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На международном турнире имени Лидии Логиновой «Тулица» разгромила «Динамо-Казань».

С первых минут игры «Тулица» взяла инициативу в свои руки и сохранила её на протяжении все игры, что позволило одержать безоговорочную победу над соперником во всех 3 партиях (25:14, 25:14, 25:20).

В этом турнире против тулячек играла не вся основа Казани, часть «динамовок» заявлена в Сборные России по разным возрастам.

«Динамо-Казань» была представлена четырьмя игроками первой команды во главе с МСМК Анной Маловой и 6 девушками «Динамо-Академия-УОР» (соперник «Тулицы» в Высшей лиге «А»).

Тульские тренеры также пробовали разные варианты игровых составов, наигрывая связки в боевой обстановке.

В итоге все 14 тулячек внесли свою лепту в общую победу. В другой паре «Жетысу» (г. Талды-Курган, Казахстан) уступила «Приморочке» из Владивостока (наш соперник в борьбе за бронзу прошедшего Чемпионата) 1:3. Впереди у «Тулицы» игры с этими командами.

ИСТОЧНИК KP.RU