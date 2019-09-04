Красно-желтый мяч тульского стадиона «Арсенал» вновь на своем на месте

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-04T17:35:11+03:00

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После демонтажа и реставрации, стоящий у входа на территории стадиона «арсенальный» мяч вновь обрел свое место. Теперь красно-желтый символ тульского футбола встречает болельщиков на том же месте, но в обновленном виде.

Если раньше мяч был установлен в конструкции бывшего фонтана, то теперь он возвышается над новым газоном.

ИСТОЧНИК KP.RU