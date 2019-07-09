В Туле на территории стадиона «Арсенала» демонтировали мяч
В Туле демонтировали красно-желтый мяч. На территории стадиона «Арсенала» работает тяжелая техника.
Фото: Алексей ФОКИН
Поклонники футбола по-разному отреагировали на эту новость. Большинство отнеслись к событию с сожалением.
- Ушла эпоха. Теперь встретиться «у мяча» не получится, - пишут туляки в соцсетях.
Фото: Алексей ФОКИН
Отметим, что сейчас на стадионе идут масштабные работы по устранению недочетов, выявленных представителями УЕФА. Их завершат до 9 июля. Большая часть недостатков уже устранена.
На стадионе меняют асфальт, въездные ворота, заборы, информационные таблички, благоустраивают прилегающую территорию. Ведутся работы по расширению парковки, увеличению VIP-зон на трибунах с заменой сидений, ремонту туалетов и штукатурят близлежащие здания.
ИСТОЧНИК KP.RU