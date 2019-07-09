2019-07-09T17:54:08+03:00
Общество

В Туле на территории стадиона «Арсенала» демонтировали мяч

Поклонники футбола отнеслись к событию с сожалением
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле демонтировали красно-желтый мяч. На территории стадиона «Арсенала» работает тяжелая техника.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Поклонники футбола по-разному отреагировали на эту новость. Большинство отнеслись к событию с сожалением.

- Ушла эпоха. Теперь встретиться «у мяча» не получится, - пишут туляки в соцсетях.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что сейчас на стадионе идут масштабные работы по устранению недочетов, выявленных представителями УЕФА. Их завершат до 9 июля. Большая часть недостатков уже устранена.

На стадионе меняют асфальт, въездные ворота, заборы, информационные таблички, благоустраивают прилегающую территорию. Ведутся работы по расширению парковки, увеличению VIP-зон на трибунах с заменой сидений, ремонту туалетов и штукатурят близлежащие здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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