Тульский государственный цирк отметил свой день рождения

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-04T14:20:27+03:00

В этом году цирк празднует свое 56-летие

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В этом году Тульский цирк отметил свой день рождения. 3 сентября ему исполнилось 56 лет.

Впервые цирк принял зрителей в 1963 году. Это были строители, архитекторы и проектировщики здания, которые воплотили уникальную для своего времени идею постройки.

Строительство цирка началось в январе 1959 года. В основу проекта был положен опыт аналогичных зданий в разных городах СССР: Ярославля, Киева, Минска. Сдан в пользование объект был через 4 года, 31 августа 1963.

Напомним, что с 21 сентября по 13 октября Тульский государственный цирк приглашает гостей на грандиозный цирковой проект Гии Эрадзе «Песчаная сказка».

ИСТОЧНИК KP.RU