Впервые в Туле покажут шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

С 21 сентября по 13 октября в Тульском государственном цирке Заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новый грандиозный цирковой проект «Песчаная сказка».

Незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты, авторские декорации и эксклюзивные костюмы - цирковой спектакль с единой сюжетной линией начнет свой гастрольный тур по России в Туле.

Фото: ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ГИИ ЭРАДЗЕ

Вместе с красивыми, молодыми и харизматичными героями: Принцессой - Екатериной Запашной, Восточным Шейхом - Константином Растегаевым, Клоуном - Константином Асташовым и самым настоящим Джином зрители отправляются в увлекательный путь навстречу приключениям.

Действие открывается в музее Древнего Востока. Главный герой находит волшебную лампу Аладдина. Если ее потереть – совершаются чудеса… Начинается «Песчаная сказка»…

Фото: ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ГИИ ЭРАДЗЕ

В сюжетную линию вплетены цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе.

Каждый номер – эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы: стражники и духи пустыни, жуки - скарабеи, воины - скорпионы, двуликие духи песков.

Ловкие акробаты на мачте п/р Заслуженного артиста России Бориса Ким, головокружительные эквилибристы в рейнских колесах, акробаты на джемперах, буффонадные жонглеры на моноциклах, романтические воздушные гимнасты на ремнях, искрометная клоунада и современный эстрадный балет – все это впечатлит даже самого взыскательного зрителя.

Поклонники цирковых шоу Гии Эрадзе знают, что ни одно его представление не обходится без уникального состава животных.

Зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, далматинцами и шпицами, верблюдами, обезьянами, попугаями и, даже, птицей – носорогом.

Но главный сюрприз - единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством Народного артиста России Тофика и Людмилы Ахундовых. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота.

Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра Гии Эрадзе является особое внимание к деталям. «Песчаная сказка» - это не только захватывающий сюжет, филигранная дрессура и великолепные цирковые номера, но и атмосфера, созданная с помощью эксклюзивных декораций, роскошных костюмов, авторской музыки, светового оформления и современных спецэффектов.

Тула станет первым городом после Москвы, где покажут «Песчаную сказку». Но стоит поторопиться. Артисты пробудут в Тульском цирке только до 13 октября и дадут всего 10 представлений.

Гастрольный тур нового шоу уже расписан на несколько лет вперед.

Премьерные представления в Тульском цирке пройдут:

21 сентября (суббота) в 13.00ч. и 17.00ч.;

22 сентября (воскресенье) в 15.00ч.

далее по субботам и воскресеньям в 13.00ч. и 17.00ч. только до 13 октября.

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