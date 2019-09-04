2019-09-04T12:59:50+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Поделиться:
Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование – «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый полис составляет 30%.

Акция действует два дня – 5 и 6 сентября 2019 года. Стоимость полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. В один полис можно включить всех членов семьи, при этом количество застрахованных лиц не ограничено. Срок страхования – 1 год. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет. Полис включает 14 видов спорта и покрывает до 5 страховых рисков. Лимит страховой защиты – 900 тысяч рублей. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней.

Быстрополис «Ваш юрист» позволяет получить телефонные или онлайн-консультации юристов, помощь юристов в любых правовых вопросах в рамках Законодательства РФ, а также оплатить услуги адвоката при ДТП, произошедшем по вине клиента и повлекшем за собой тяжкий вред здоровью или гибель участников движения. Полис распространяется на всех членов семьи и включает самого страхователя, его супруга (супругу), родителей и детей. Лимит страховой защиты составляет 200 тысяч рублей.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 5 или 6 сентября 2019 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле неделю не будут отключать свет
На День города в Тульском кремле и музее оружия пройдут выставки и костюмированные экскурсии
Казанская и Пролетарская набережные приглашают туляков на День города
На ул. Оборонной в Туле снесли аварийный дом
День города в Туле: афиша мероприятий на площади Ленина
В Туле в ДТП на Новомосковском шоссе пострадал грудной ребенок
Стоит ли тулякам ждать открытия нового колеса обозрения
Девушка Джеймса Бонда Катерина Мурино посетила Ясную Поляну
В сентябре по Туле будет приостановлено газоснабжение
В Туле провели встречу с обманутыми дольщиками
На Баташевском мосту в Туле вновь снесли рамки для ограничения движения большегрузов
Погода в Туле 4 сентября: переменная облачность и + 24 градуса
Благоустройство площади у Главпочтамта в Туле: сроки сдвинулись из-за монтажа электрокабелей
На ремонт площади Победы потратят около 25 млн рублей
В Тульской области задержали двух закладчиц метадона и героина
«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе
Тула передала эстафету Гатчине: при поддержке РСХБ фермерский фестиваль «СВОЁ» впервые прошел в Ленинградской области
В Туле откроется Многофункциональный миграционный центр
В Тульской области досрочно на муниципальных выборах проголосовали 706 человек
В Туле перед матчем с "Арсеналом" фанаты ЦСКА устроили беспорядки