Стоит ли тулякам ждать открытия нового колеса обозрения

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-04T11:19:59+03:00

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Напомним, "Комсомолка" писала о строительстве в Туле нового колеса обозрения. Аттракцион высотой 55 м должен появиться около ТРЦ «Макси».

Работы на объекте еще продолжаются. Но уже сейчас туляки интересуются, когда же конкретно ждать его открытия. Никаких конкретных сроков ранее не обозначалось, лишь месяц: сентябрь.

Однако в пресс-службе ТРЦ сроки открытия "КП" комментировать отказались, заявив:

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ИСТОЧНИК KP.RU