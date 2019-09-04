Стоит ли тулякам ждать открытия нового колеса обозрения
В ТРЦ отказываются обозначать сроки
Фото: Алексей ФОКИН
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Напомним, "Комсомолка" писала о строительстве в Туле нового колеса обозрения. Аттракцион высотой 55 м должен появиться около ТРЦ «Макси».
Работы на объекте еще продолжаются. Но уже сейчас туляки интересуются, когда же конкретно ждать его открытия. Никаких конкретных сроков ранее не обозначалось, лишь месяц: сентябрь.
Однако в пресс-службе ТРЦ сроки открытия "КП" комментировать отказались, заявив:
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ИСТОЧНИК KP.RU