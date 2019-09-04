2019-09-04T10:47:29+03:00
Звезды

Девушка Джеймса Бонда Катерина Мурино посетила Ясную Поляну

Снимками из музея-усадьбы итальянская актриса поделилась у себя на странице в соцсети
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Екатерина КОНОВАЛОВАФото: Екатерина КОНОВАЛОВА
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Девушка Джеймса Бонда Катерина Мурино посетила Ясную Поляну. Побывать в музее-усадьбе ей удалось в перерывах между съемками.

Итальянская актриса участвует в фильме «Селфимания». Съемки проходят в Туле. В картине Катерина Мурино играет влиятельную бизнесвумен из Италии. Знакомство главной героини с ней и ее молодым человеком Георгием (Алексей Воробьев) дают неожиданный ход развитию событий в фильме.

caterina_murino_officialcaterina_murino_official
Leo Tolstoy house #caterinamurino #russia #russie #tolstoy #annekarenina #warandpeace #guerraepace #tula
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Мировая премьера картины назначена на февраль 2020 года и пройдет в Риме.

Катерина Мурино снималась в фильмах: Казино Рояль (2006), Одноклассницы (2007), XIII: Заговор (2009), Голос из камня (2017) и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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