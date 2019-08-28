2019-08-28T18:02:32+03:00
Звезды

В Туле снимут международный фильм «Селфимания»

Над проектом работают команды из России, Италии, Испании, Португалии и Австрии
Поделиться:
Режиссер - Франческо Коланджело, оператор – Джованни Маммолотти уже прилетели в Россию. Фото: Кинокоммиссия Тульской областиРежиссер - Франческо Коланджело, оператор – Джованни Маммолотти уже прилетели в Россию. Фото: Кинокоммиссия Тульской области
Изменить размер текста:

В Туле снимут фильм «Селфимания». Его съемки стартуют 31 августа и продлятся до 5 сентября.

«Селфимания» - это международный проект. Над ним работают команды из России, Италии, Испании, Португалии и Австрии. Часть фильма, съемки которого будут проходить в Туле, совместная работа Италии и России.

В основе фильма 7 разножанровых новелл, объединенных общей темой – невероятным влиянием феномена «селфи» на жизни людей. Каждая из новелл связана с одним из смертных грехов.

Актер, занятый в одной из главных ролей новеллы, которую снимут в оружейной столице, туляк Алексей Воробьев. Его партнерша - Иева Андреевайте. Также роли исполнят Олег Тактаров и Катерина Мурино.

В центре сюжета - история Яны (Иева Андреевайте), популярного travel-блогера. Она навещает свой родную Тулу, чтобы рассказать своим подписчикам, как преобразился город за время ее отсутствия.

События разворачиваются неожиданным образом после того, как она знакомится на вечеринке с Эмилией (Катерина Мурино), влиятельной бизнесвумен из Италии, и ее молодым человеком Георгием (Алексей Воробьев).

Столкновение характеров и интересов становится испытанием для девушек. Над фильмом работают такие известные продюсеры, как Клаудио Буччи (Италия) и Федор Крат (Россия).

Режиссер картины - Франческо Коланджело, оператор – Джованни Маммолотти. Они уже прилетели в Россию и готовы к съемкам.

Презентация проекта состоялась 21 мая на кинофестивале в Каннах. Мировая премьера пройдет в Риме в феврале 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Туле снимают комедийный сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

Его премьера состоится в 2020 году [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Необычные «соседи»: рой пчел поселился в воздуховоде тульской многоэтажки
Неправильно выкинули мусор: туляков застали с поличным
Тульский экзотариум приглашает школьников на День знаний
Тульские пряники добрались до МКС
Константин Ивлев угощал туляков рагу из кабачков и креветок под соусом и ягодным смузи
В Туле на день области выступит певица Варвара
Шеф-повар Константин Ивлев проводит мастер-класс в Туле на Казанской набережной
Покатались и сожгли: в Тульской области у жителя Донского двое украли автомобиль
Житель Тульской области пытался зарезать неприятеля в ночном клубе
В Тульской области соседка украла деньги у 86-летней пенсионерки
В тульском кукольном театре начался ремонт
В Туле на улице Оборонной продолжаются ремонтные работы
В Тульской области «ВАЗ» сбил 12-летнего водителя на мопеде
В Туле мошенники «обворовывали» людей в Интернете
Житель Тульской области обчистил камеру хранения в супермаркете
В Туле появился новый центр творчества «Октябрьский»
Экс-сотрудник минздрава Тульской области получил пять лет колонии за взятку
В Туле продолжает работать «Газон»
Открыта продажа билетов на матч тульского «Арсенал» и московского «ЦСКА»
В тульском поселке Барсуки нашли артиллерийский снаряд
В Туле на ул. Б. Жабровых пожарные спасли бабушку из горящей квартиры