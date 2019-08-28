В Туле снимут международный фильм «Селфимания»

В Туле снимут фильм «Селфимания». Его съемки стартуют 31 августа и продлятся до 5 сентября.

«Селфимания» - это международный проект. Над ним работают команды из России, Италии, Испании, Португалии и Австрии. Часть фильма, съемки которого будут проходить в Туле, совместная работа Италии и России.

В основе фильма 7 разножанровых новелл, объединенных общей темой – невероятным влиянием феномена «селфи» на жизни людей. Каждая из новелл связана с одним из смертных грехов.

Актер, занятый в одной из главных ролей новеллы, которую снимут в оружейной столице, туляк Алексей Воробьев. Его партнерша - Иева Андреевайте. Также роли исполнят Олег Тактаров и Катерина Мурино.

В центре сюжета - история Яны (Иева Андреевайте), популярного travel-блогера. Она навещает свой родную Тулу, чтобы рассказать своим подписчикам, как преобразился город за время ее отсутствия.

События разворачиваются неожиданным образом после того, как она знакомится на вечеринке с Эмилией (Катерина Мурино), влиятельной бизнесвумен из Италии, и ее молодым человеком Георгием (Алексей Воробьев).

Столкновение характеров и интересов становится испытанием для девушек. Над фильмом работают такие известные продюсеры, как Клаудио Буччи (Италия) и Федор Крат (Россия).

Режиссер картины - Франческо Коланджело, оператор – Джованни Маммолотти. Они уже прилетели в Россию и готовы к съемкам.

Презентация проекта состоялась 21 мая на кинофестивале в Каннах. Мировая премьера пройдет в Риме в феврале 2020 года.

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