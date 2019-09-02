2019-09-02T18:16:23+03:00
Общество

Из Задонска в Москву через Тульскую область: 76-летний путешественник преодолеет 430 км без отдыха

Спортсмен-любитель идет на рекорд Книги рекордов России
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Велопробег Владимира Кротова — 76-летнего путешественника из Воронежа — стартовал 2 сентября 2019 года в Задонске. Его конечной точкой станет Москва. До столицы он доберется лишь когда световой день будет уже далеко позади.

Спортсмен-любитель преодолеет порядка 430 км без отдыха. Владимир Борисович идёт на рекорд Книги рекордов России.

«2 года назад я ездил 500 км от Воронежа до Москвы. Ночью 7 часов отдыхал. В этот раз еду без отдыха, - пояснил «КП» Владимир Борисович. - Сейчас буду следовать до Каширы. А потом, по темноте, от Каширы до Москвы. Под утро буду. В 24 часа я уложусь».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Это уже не первый заезд Владимира Кротова на такие дальние расстояния. Два года назад, в 2017 году, он преодолел путь от Воронежа до Москвы за три дня (с учетом двух ночевок). Путешественник намерен доказать себе и окружающим, что, несмотря на возраст, он полон сил и энергии.

На данный момент Владимир Борисович преодолел уже половину пути. Теперь ему осталось доехать в Москву через Каширу.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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