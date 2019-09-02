«Ростелеком» поддержал тульский «Школодром»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-02T10:34:23+03:00

«Ростелеком» выступил официальным партнёром ежегодного семейного фестиваля «Школодром-2019», который в четвертый раз проводят газета «Слобода» и портал MySlo ко Дню знаний. Мероприятие прошло 31 августа в Центральном парке культуры и отдыха города Тулы. Н

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Центральным событием фестиваля по традиции стал семейный баттл – соревнования 28-ми команд, состоящих из детей от 7 до 14 лет и их родителей. Участники выполнили задания по девяти предметам в импровизированных классах и получили оценки в дневник.

В одном из классов фестиваля «Ростелеком» организовал уроки «Безопасного интернета», где специалисты компании рассказали об основах грамотного поведения в Сети, видах киберугроз и методах борьбы с ними. Школьники и взрослые узнали о сервисах «Ростелекома», помогающих защитить детей от нежелательного контента: Kaspersky Safe Kids и «Родительском контроле».

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания стремится делать цифровые технологии не только доступными, но и безопасными для людей. Помимо подобных обучающих интерактивов на городских праздниках, мы проводим и другие мероприятия по грамотному поведению в интернет-среде: уроки в школах, онлайн-олимпиады и викторины в социальных сетях. Кроме того, «Ростелеком» предлагает эффективные цифровые решения для защиты детей в Глобальной сети. Например, высоким спросом пользуется сервис Kaspersky Safe Kids, позволяющий фильтровать контент, ограничивать время пребывания ребёнка в интернете и даже определять местоположение его телефона».

Kaspersky Safe Kids обеспечивает защиту на любых устройствах под управлением Windows, iOS или Android. Продукт разработан ведущим цифровым провайдером совместно с «Лабораторией Касперского». Это решение даёт родителям возможность ограничивать время использования устройств, регулировать доступ к сайтам и программам, отслеживать звонки и SMS, определять местонахождение и устанавливать «безопасную зону». SMS-информирование позволяет своевременно получать информацию о действиях ребенка, а онлайн-советы психолога помогают оценить поведение детей в интернете. Абоненты, пользующиеся услугами домашнего или мобильного интернета от «Ростелекома», могут подключить опцию в Едином личном кабинете.

Чтобы оградить детей от просмотра нежелательных программ в интерактивном телевидении «Ростелекома», существует функция «Родительский контроль». С её помощью можно подбирать телепередачи в зависимости от возраста и в автоматическом режиме ограничивать время, которое ребёнок проводит у экрана.

«Ростелеком» предлагает тульским абонентам услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение» принять участие в акции «Защита в подарок». По её условиям до 31 января 2020 года пользователи могут подключить сервисы «Антивирус» или «Родительский контроль» на специальных условиях. Первые 30 календарных дней услуга предоставляется бесплатно, далее ежемесячная плата начисляется по базовым тарифам. При единовременной оплате за год абонент получает два месяца пользования сервисом бесплатно.

В завершение фестиваля на главной сцене состоялся финал соревнований, где главный приз – ноутбук – выиграла команда «Туляки» во главе с 12-летним Михаилом Храмцовым. Специальными призами от «Ростелекома» награждены команды «Трофи», «Мечтатели», «Проходные пешки», «Твердая четверка», «Леончики», «Умники и умница» и «Радуга», сумевшие дать правильные ответы на все вопросы по «Безопасному интернету».

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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU