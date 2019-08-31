Как тулякам провести день знаний
Завтра, 1 сентября, в честь всероссийского Дня знаний по городу объявлены праздничные мероприятия. Они посвящены тем, кто уже учится, и тем, кто только-только вступил на порог школы.
Провести первый день нового учебного года туляков приглашают городские парки, а также тульские музеи. Публикуем полную афишу мероприятий.
Центральный парк им П.П. Белоусова:
11.00 Танцевальная тренировка зумба /спортгородок
11.00 Детский спектакль "Дом сказки" / детский городок
12.00 Бумажный театр / детский городок
15.00 Семейный фестиваль "Мудрая сова" / эстрада
16.00 Танцплощадка для отдыхающих / фонтанная площадь
15.00 Музыкальная гостиная / ротонда
Комсомольский парк:
10.00 Скандинавская ходьба / у эстрады
11.00 Театр клоунады / детский городок
11.00 Праздничная программа "Снова в школу..." / эстрада
Пролетарский парк:
11.00 Семейный день отдыха / эстрада
11.00 Праздничная программа "Снова в школу..." / эстрада
11.30 Эко-классики / у эстрады
12.00 Семейные эстафеты "Счастливы вместе" / у эстрады
12.00 Скандинавская ходьба / у эстрады
13.00 Танцплощадка для отдыхающих / эстрада
Яркую и насышенную программу для школьников предлагает музей-усадьба «Ясная Поляна»
– увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями,
– детская экскурсия по заповеднику «Усадьба – маленький городок для большой семьи» (начало экскурсии в 12:00, требуется регистрация;
– квест «Тайна зеленой палочки» (начало квеста в 14:00, требуется регистрация;
– прогулки в экипаже и верхом (прогулки начинаются на хозяйственном дворе у Конюшни);
– мастер-классы под руководством яснополянских мастеров в кузне;
– яснополянские сувениры в Житне;
– необычные семейные фотографии в народных костюмах в Кучерской избе;
– блюда из детского меню в кафе «Прешпект».
Напоминаем, что 2 сентября школьников и их родителей ждет к себе в гости тульский экзотариум.
ИСТОЧНИК KP.RU