2019-08-31T15:20:42+03:00
Общество

Как тулякам провести день знаний

В городе пройдут праздничные мероприятия
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Завтра, 1 сентября, в честь всероссийского Дня знаний по городу объявлены праздничные мероприятия. Они посвящены тем, кто уже учится, и тем, кто только-только вступил на порог школы.

Провести первый день нового учебного года туляков приглашают городские парки, а также тульские музеи. Публикуем полную афишу мероприятий.

Центральный парк им П.П. Белоусова:

11.00 Танцевальная тренировка зумба /спортгородок

11.00 Детский спектакль "Дом сказки" / детский городок

12.00 Бумажный театр / детский городок

15.00 Семейный фестиваль "Мудрая сова" / эстрада

16.00 Танцплощадка для отдыхающих / фонтанная площадь

15.00 Музыкальная гостиная / ротонда

Комсомольский парк:

10.00 Скандинавская ходьба / у эстрады

11.00 Театр клоунады / детский городок

11.00 Праздничная программа "Снова в школу..." / эстрада

Пролетарский парк:

11.00 Семейный день отдыха / эстрада

11.00 Праздничная программа "Снова в школу..." / эстрада

11.30 Эко-классики / у эстрады

12.00 Семейные эстафеты "Счастливы вместе" / у эстрады

12.00 Скандинавская ходьба / у эстрады

13.00 Танцплощадка для отдыхающих / эстрада

Яркую и насышенную программу для школьников предлагает музей-усадьба «Ясная Поляна»

– увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями,

– детская экскурсия по заповеднику «Усадьба – маленький городок для большой семьи» (начало экскурсии в 12:00, требуется регистрация;

– квест «Тайна зеленой палочки» (начало квеста в 14:00, требуется регистрация;

– прогулки в экипаже и верхом (прогулки начинаются на хозяйственном дворе у Конюшни);

– мастер-классы под руководством яснополянских мастеров в кузне;

– яснополянские сувениры в Житне;

– необычные семейные фотографии в народных костюмах в Кучерской избе;

– блюда из детского меню в кафе «Прешпект».

Напоминаем, что 2 сентября школьников и их родителей ждет к себе в гости тульский экзотариум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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