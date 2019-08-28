2019-08-28T17:35:18+03:00
Общество

Тульский экзотариум приглашает школьников на День знаний

Мероприятие пройдет 2 сентября 2019 года
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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2 сентября экзотариум приглашает посетить обитателей экспозиций зоопарка и поучаствовать в увлекательной программе.

Участники смогут побывать в гостях у динозавров и их ближайших соседей, а также попробовать себя в роли палеонтолога и найти следы существования древних рептилий. Сделать им это предстоит с помощью увеличительных приборов, в том числе и микроскопа — они помогут изучить найденные окаменелости. Кроме того, ребята смогут открыть для себя таинственных обитателей микромира и познакомиться с самым страшным и опасным живым существом на планете, узнать о существовании необычных животных разных континентов и познакомиться с ними поближе.

Во время путешествия по миру природы и его обитателей гостям предстоит сделать важное открытие современности — найти мусорные острова и узнать о причине их появления, проблеме отходов, мусора и подвести итог с выводами о вкладе каждого из нас в будещее.

Цена билета: 150 рублей. Необходима предварительная запись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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