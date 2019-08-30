CПАР Аптекам 10 лет!

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-30T15:49:13+03:00

«СПАР» отмечает юбилей со дня основания собственной аптечной сети. Первая тульская «CПАР Аптека» открыта 27 августа 2009 года на Пушкинской, 32.

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«СПАР Аптеки» сразу стали выделяться на рынке. Единый стиль, современный дизайн, широкий ассортимент, индивидуальный подход к клиенту. И яркий слоган, очень близкий и человечный: «Мы хотим, чтобы вы были здоровы!»

Сегодня покупатель знает: в «СПАР Аптеку» можно обратиться за любым редким лекарственным препаратом, в том числе заказать его в интернет-аптеке "ЕАПТЕКА". С аптечной сетью работают медицинские центры, лаборатории, фитнес-центры, салоны красоты Тулы и Тульской области.

В 2019 году в аптеках появился отдел «Вкусное здоровье» для тех, кто хочет правильно питаться.

Сейчас сеть «СПАР Аптек» насчитывает 35 филиалов в Туле и Тульской области, в которых трудится более 250 сотрудников.

Терминалы самообслуживания, индивидуальные заказы, мобильное приложение. В ногу со временем – такую стратегию на следующее 10-летие выбрала сеть «СПАР Аптека» в свой юбилейный год!

Лицензия № ЛО-71-02-000376, 300036, г. Тула, ул. М. Жукова, д.5, ОГРН 1087154019248

Справка. СПАР Тула включает 50 супермаркетов в Туле, Новомосковске, Донском, Узловой, Суворове, Щекине, Алексине, а также в Рязани, Калуге и г. Лобня Московской области. Компания была основана в 2004 году. В 2014 году СПАР выступил инвестором модернизации и возобновления работы Тульского мясокомбината. С 2016 года продукция ТМК реализуются через сеть СПАР.

ИСТОЧНИК KP.RU