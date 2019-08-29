Самый умный выпускник Тульской области поступил в МФТИ
На его выбор повлиял интересный учебный план и система образования
Фото: Алексей ФОКИН
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Самый умный выпускник Тульской области Даниил Дрябин поступил в МФТИ (физтех-школа прикладной математики и информатики).
- Ключевым фактором при поступлении стал интересный учебный план и система образования, – сообщил Даниил Дрябин.
Напомним, выпускник тульского лицея № 2 им. Б.А. Слободскова первым в регионе получил максимальную оценку на ЕГЭ по 4 предметам: профильной математике, русскому языку, физике и информатике.
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ИСТОЧНИК KP.RU