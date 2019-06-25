Тульский выпускник рассказал, как получить 400 баллов на ЕГЭ

В этом году лишь два человека в стране смогли достигнуть высочайшего результата, сдав все выбранные предметы единого государственного экзамена на максимально возможный балл. Бывший ученик лицея № 2 им. Слободского Даниил Дрябин - один из них.

В лицее существует система профильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов: формируются физико-математические, инженерно-экономические, химико-биологические, историко-правовые классы. Больше всего Даниила привлекала математика, поэтому в 8 классе он выбрал именно физико-математическое направление.

Помимо замечательных результатов на государственных экзаменах, в портфолио Даниила немало и иных достижений. Все одиннадцать лет Даниил учился отлично. Со средней школы он начал участвовать в олимпиадах по математике, информатике и физике. Школьник показывал отличные результаты в олимпиадах на муниципальном уровне, а после и на региональном уровне.

Только за последний учебный год Даниил стал победителем на городских олимпиадах по математике, физике, астрономии и информатике, а также призером по экологии, английскому и географии. Затем стал первым на региональных олимпиадах по физике и экономике, а также показал отличные результаты по английскому математике и информатике. На интеллектуальных соревнованиях всероссийского уровня по экономике тульский школьник стал призером.

Выпускник физико-математического класса тульского лицея подошел к итоговым испытаниям подготовленным и уверенным в своих силах. Успех на едином государственном экзамене он связывает в первую очередь с хорошей базой знаний по выбранным предметам.

- Я не ставил перед собой цели – получить 100 баллов на экзамене. Благодаря результатам олимпиад, я мог поступить в один из рассматриваемых мною вузов. Возможно, именно благодаря спокойствию, получилось достичь этого результата.

К экзаменам готовился самостоятельно около полутора месяцев. Немного больше усилий потребовалось для подготовки к экзамену по русскому языку, поскольку предмет не является профильным. Очень благодарен за помощь в подготовке учителю математики Людмиле Васильевне Комисаровой и учителю физики Сергею Павловичу Кожинину, - рассказал выпускник. - Вообще в школе много ребят отлично сдавших ЕГЭ, на 97-98 баллов. Это практически тоже самое, что 100. Имея хорошую базу и решив тесты и задачи прошлых лет, можно не бояться сложностей на экзаменах.

Недавний школьник, а в скором будущем - абитуриент еще не решил, куда будет поступать: в Московский физико-технический институт или мехмат МГУ имени Ломоносова. Впереди у него еще Бал металлистов, получение аттестата, лето и вся жизнь. Удачи и всегда высоких результатов!