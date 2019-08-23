Юрий Цкипури принял участие в августовском педагогическом совещании

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-23T13:35:27+03:00

Перед началом педсовета почетные гости ознакомились с выставкой электронных и роботизированных изделий, сконструированных учащимися городских школ

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23 августа в Туле в центре образования № 58 «Поколение будущего» прошло ежегодное августовское педагогическое совещание. Главной темой педсовета стало обсуждение национального проекта «Образование», новых моделей и возможностей в образовательной системе города.

В мероприятии приняли участие Глава Тулы Юрий Цкипури, депутат Тульской областной Думы Ольга Слюсарева, заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая, начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, депутаты Тульской городской Думы Вера Сошнева и Ирина Симонова, руководители центров образования.

Перед началом педсовета почетные гости ознакомились с выставкой электронных и роботизированных изделий, сконструированных учащимися городских школ.

Приветствуя участников совещания, Глава города Юрий Цкипури подчеркнул, что в Туле в течение нескольких лет реализуется масштабная программа по строительству новых детских садов и школ, постоянно повышается профессиональный уровень педагогов, создается необходимая инфраструктура и модернизируется материально-техническая база образовательных учреждений.

– На сегодняшний день в областном центре функционируют 17 мини-технопарков, работают «Кванториум», «Эксперименторий» и масса других инновационных площадок для юных открывателей. При поддержке Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в 2018 году в Туле было создано новое креативное пространство – творческий индустриальный кластер «Октава». Органы местного самоуправления и в дальнейшем будут поддерживать талантливых школьников и учителей, – сказал Юрий Цкипури.

В своем выступлении мэр Тулы отметил, что совершенствование образования, здравоохранения, городской среды, социальной сферы и дорожного хозяйства является главным вектором развития страны, обозначенным в 12 национальных проектах Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

– Сложно сделать акцент на каком-либо одном направлении. Важны все без исключения. Но главное, что нацпроекты строятся вокруг людей и для людей. Их исполнение на особом контроле Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, правительства области, законодательной власти и органов местного самоуправления, – подчеркнул Юрий Цкипури.

Градоначальник напомнил собравшимся, что на минувшей неделе в «Октаве» прошел форум «Национальные проекты – горизонт 2024», где было отмечено, что в регионе утверждено 12 приоритетных программ и 52 региональных проекта. В этом году на их реализацию в Тульской области выделено почти 9 млрд рублей.

– На нацпроект «Образование», главной целью которого является повышение качества образования, также выделены беспрецедентные средства. В 2019-2020 годах предусмотрено более 1 млрд рублей, из них 638 млн – средства федерального бюджета. Никогда еще система образования не получала ни такого финансирования, ни такого внимания к развитию. Задача органов власти, ведомств, учебных учреждений – использовать эти деньги максимально рационально. Ведь сегодня перед российской системой образования поставлены две важные цели – вхождение в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, – сказал Юрий Цкипури.

В завершение Юрий Цкипури поздравил педагогов с наступающим новым учебным годом и наградил Почетными грамотами и Благодарственными письмами отличившихся работников образования.

Совещание продолжилось работой в секциях.

ИСТОЧНИК KP.RU