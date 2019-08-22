В Туле появился новый сервис для обращения граждан

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-22T17:54:09+03:00

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22 августа официально представили новый сервис «Единая диспетчерская служба государственной жилищной инспекции» (ЕДС ГЖИ), который с сегодняшнего доступен всем жителям Тульской области. Для работы в нем необходима учётная запись (ЕСИА, используется для входа на портал госуслуг).

Система разработана по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина с целью упрощения действий по взаимодействию между жителями и управляющими компаниями без лишних походов в УК и бумажной волокиты. В сервисе зарегистрированы все управляющие компании региона. С ними заключены соответствующие соглашения.

В системе доступны разнообразные запросы, с которыми может обратиться житель в УК для решения проблем, например: неисправное освещение в подъезде, уборка подъезда, вопросы качества водоснабжения (напор, давление), неисправности водопровода, водостоков (ливневой канализации), ненадлежащее состояние контейнерных площадок на придомовой территории, окраска дверей в подъезде, освещение в лифте, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и газоходах, течь канализации и т.д.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области пояснил принцип действия сервиса: «Управляющая компания сразу же получает заявку и не позднее чем за три рабочих дня размещает информацию с подтверждением выполненных работ. Прикладывается фото с места, акт выполненных работ. Всю последовательность выполнения заявки гражданин может видеть в своем личном кабинете в системе, при необходимости может оставлять комментарии».

В ведомстве подчеркнули, все заявки будут контролировать в инспекции. Если заявку не рассмотрят в течение указанного срока, она автоматически становится обращением в госжилинспекцию. После чего производят проверку, по результатам которой к УК могут применить санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU