2019-08-22T16:26:06+03:00
Происшествия

Возможным виновником аварии в Тульской области стала водитель Lexus

Не справившись с управлением, она потеряла контроль над автомобилем
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Как сообщалось ранее, в автокатастрофе, произошедшей 19 августа на автодороге «Крым» в Щекинском районе погибли четыре человека.

По данным «Тульских известий», возможным виновником ДТП стала водитель Lexus. Женщина не справилась с управлением и потеряла контроль над транспортным средством. Это и спровоцировало выезд машин на встречку, где они влетели в грузовой Volkswagen.

Напомним, что водитель Lexus жива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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