Авария на трассе в Тульской области: число погибших увеличилось до четырех

19 августа в 14.30 на 200 км трассы М-2 «Крым» Щекинского района произошло ДТП. Авария собрала четыре автомобиля: «Lexus RX», под управлением 61-летней женщины, «ВАЗ 211540», за рулем которого находился 60-летний мужчина, «Kia Rio», под управлением 27-летнего молодого человека, и «Volkswagen Crafter», под управлением 58-летнего мужчины.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В результате сильного столкновения автомобили загорелись. Ранее сообщалось, что, предположительно, в ДТП могли погибнуть два человека, еще двое — получили травмы различной степени тяжести. В УМВД России по Тульской области прояснили ситуацию.

По последним данным, авария унесла жизни четырех человек. Погибли 27-летний водитель автомобиля «Kia Rio», 60-летний водитель «ВАЗа» и его пассажир - 60-летняя женщина -, пассажир автомобиля «Lexus RX», 84-летняя женщина.

В ДТП пострадала женщина, водитель автомобиля «Lexus RX». После оказания помощи медики отпустили ее домой.