2019-08-20T11:51:07+03:00
Происшествия

Авария на трассе в Тульской области: число погибших увеличилось до четырех

Еще один человек пострадал
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

19 августа в 14.30 на 200 км трассы М-2 «Крым» Щекинского района произошло ДТП. Авария собрала четыре автомобиля: «Lexus RX», под управлением 61-летней женщины, «ВАЗ 211540», за рулем которого находился 60-летний мужчина, «Kia Rio», под управлением 27-летнего молодого человека, и «Volkswagen Crafter», под управлением 58-летнего мужчины.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В результате сильного столкновения автомобили загорелись. Ранее сообщалось, что, предположительно, в ДТП могли погибнуть два человека, еще двое — получили травмы различной степени тяжести. В УМВД России по Тульской области прояснили ситуацию.

По последним данным, авария унесла жизни четырех человек. Погибли 27-летний водитель автомобиля «Kia Rio», 60-летний водитель «ВАЗа» и его пассажир - 60-летняя женщина -, пассажир автомобиля «Lexus RX», 84-летняя женщина.

В ДТП пострадала женщина, водитель автомобиля «Lexus RX». После оказания помощи медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Житель Тульской области обворовывал магазины и кафе
В Тульской области неизвестный водитель сбил трех людей в инвалидных колясках
Туляки сообщили о торговле едой некачественного производства на одной из городских улиц
В Тульской области мужчина, находившийся в федеральном розыске, убил двоих мужчин
Житель Тульской области отправится в колонию за гибель матери
20 августа часть тульских домов останется без газоснабжения
21 августа в Туле дома на проспекте Ленина остались без воды
В Тульской области таксист присвоил себе мобильник и кошелек пассажира
В Тульской области «Volkswagen Golf» вылетел в кювет и перевернулся
В Туле прикрыли незаконные развалы с арбузами и дынями
Туляки отметят День Государственного флага
Погода в Туле 20 августа: переменная облачность и +26 градусов
В Тульской области в ДТП пострадал подросток
В Туле 12-летний представитель цыганского этноса сбил пешехода
В Тульской области водитель не справилься с управлением и выехал на «встречку»
Под Тулой водитель «Suzuki» слетел в кювет и перевернулся
В Одоеве 21-летний туляк сбил насмерть пешехода
Тульский «Арсенал» получил 260 тысяч евро за игру в Лиге Европы
В Туле произошло убийство на почве алкогольного опьянения
Прокуратура Тульской области взяла на контроль проверку ДТП с участием микроавтобуса
Туляк зарезал приятеля в ходе пьяного застолья