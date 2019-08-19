В результате ДТП под Тулой загорелись три автомобиля
Два человека погибли, еще двое пострадали [фото]
Фото: материалы пресс-служб
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19 августа около в 14:45 в Щекинском районе на трассе М-2 "Крым" произошло ДТП с участием 4 машин. В результате сильного столкновения три автомобиля загорелись.
Фото: материалы пресс-служб
В аварии погибли два человека, еще двое — с травмами различной степени тяжести.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Более подробная информация о причинах аварии и состоянии пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU