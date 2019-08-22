В Пролетарском районе Тулы возобновили подачу воды

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-22T11:18:26+03:00

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Сегодня, 22 августа, в дома туляков Пролетарского округа вернули воду в указанные сроки. Отключение было запланировано и связано с заменой двух узлов переключения водовода диаметром 900 мм.

Специалисты АО «Тулагорводоканал» проводили работы по промывке и подключению переложенного участка, на котором в этом году уже случилось 4 аварии. Прорывы происходили из-за высокой степени изношенности старого трубопровода.

В связи с этим разработали программу по замене наиболее ветхих участков сетей водоснабжения, которые начались с Медвенско-Осетровского водозабора. Сейчас заменено 1,6 км водовода из 3,6 км запланированного объема, от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская».

Ремонтные работы планируют закончить до 28 августа, после чего запустят в эксплуатацию новый участок.

ИСТОЧНИК KP.RU