Как будет выглядеть новый мост через Упу

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-22T09:42:02+03:00

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В июле 2020 года в Туле приступят к строительству моста через Упу. Работы завершат в конце 2021 года. Еще одна важная новость для автомобилистов: он будет бесплатным. Ранее за проезд по нему планировали брать плату.

Фото: Администрация города Тулы

Строить бесплатный мост будут в рамках муниципального заказа. Планируется, что на 60% проект будет профинансирован из регионального бюджета и на 40% – из городского.

ИСТОЧНИК KP.RU