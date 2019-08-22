Как будет выглядеть новый мост через Упу
"Комсомолка" публикует эскизный проект
Фото: Администрация города Тулы
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В июле 2020 года в Туле приступят к строительству моста через Упу. Работы завершат в конце 2021 года. Еще одна важная новость для автомобилистов: он будет бесплатным. Ранее за проезд по нему планировали брать плату.
Фото: Администрация города Тулы
Строить бесплатный мост будут в рамках муниципального заказа. Планируется, что на 60% проект будет профинансирован из регионального бюджета и на 40% – из городского.
ИСТОЧНИК KP.RU