2019-08-21T16:43:43+03:00
Общество

В июле 2020 года в Туле начнут строить мост через Упу

Работы завершат в конце 2021 года
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В июле 2020 года в Туле начнут строить мост через Упу. Сооружение будет бесплатным для автомобилистов вопреки озвученным ранее заявлениям.

Мост возведут в рамках муниципального заказа. Уже создан эскизный проект и сформирован перечень земельных участков, необходимых для организации подъездных путей.

Планируется, что на 60% проект профинансируют из регионального бюджета и на 40% – из городского. Работы завершат в конце 2021 года.

Сейчас разработана дорожная карта реализации проекта. Заключение единого контракта на проектирование и строительство моста может состояться уже в конце года, начало строительства – в июле 2020 года.

Отметим, что сроки строительства моста через Упу переносились несколько лет. Заговорили о его необходимости в 2014 году. Тогда было подписано соглашение о строительстве. По переправе автомобилисты должны были начать курсировать в 2016 году.

Обещали, что четырехполосный платный мост через реку соединит улицу Фрунзе и улицу Курковую. С единственной оговоркой - мост должен быть платным.

Стоимость проезда для легковых автомобилей могла составить 30 рублей. Бесплатно должен был ездить общественный транспорт и спецтранспорт.

Затем о строительстве моста вспомнили в 2018 году. Стоимость проезда по мосту собирались повысить примерно до 50 рублей.

Однако по итогу инвесторов, желающих возводить мост, так и не нашлось. Да и саму идею платного моста признали нежизнеспособной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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