Тульским паралимпийцам, попавшим в аварию, будет оказана вся необходимая помощь

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-20T15:49:34+03:00

Сейчас они находятся под наблюдением медиков

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Попавшие в аварию в Алексинском районе паралимпийцы находятся под наблюдением медиков. Так как полученные в результате ДТП травмы не требовали госпитализации, колясочникам была оказана медпомощь сразу на месте происшествия.

По поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина паралимпийцам, являющимся членами сборной России по бочча, будет оказана вся необходимая помощь. К ним уже выехали председатель комитета по спорту и представители министерства здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU