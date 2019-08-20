В Тульской области неизвестный водитель сбил трех людей в инвалидных колясках
Затем он скрылся с места ДТП
Фото: Алексей ФОКИН
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В Алексинском районе неизвестный водитель сбил трех людей в инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия. ДТП произошло вечером 19 августа.
Все трое передвигавшихся в инвалидных колясках в результате аварии получили незначительные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущены.
Полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU