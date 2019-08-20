В Тульской области неизвестный водитель сбил трех людей в инвалидных колясках

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-20T12:46:43+03:00

Затем он скрылся с места ДТП

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В Алексинском районе неизвестный водитель сбил трех людей в инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия. ДТП произошло вечером 19 августа.

Все трое передвигавшихся в инвалидных колясках в результате аварии получили незначительные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущены.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU