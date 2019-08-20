Авария с горящими машинами в Тульской области попала на видео
В аварии погибли четыре человека
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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19 августа на 202 км трассы М-2 "Крым" столкнулись четыре автомобиля - «Lexus RX», «ВАЗ 211540», «Kia Rio», «Volkswagen Crafter».
От удара несколько машин загорелись. Этот момент попал на видео очевидцев. Судя по всему, кадры были сделаны до приезда спасателей и полицейских.
В аварии погибли четыре человека. Еще один пострадал.
Авария с горящими машинами под Тулой.Видео: Сергей Серов
ИСТОЧНИК KP.RU