Авария с горящими машинами в Тульской области попала на видео

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-20T14:14:50+03:00

В аварии погибли четыре человека

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19 августа на 202 км трассы М-2 "Крым" столкнулись четыре автомобиля - «Lexus RX», «ВАЗ 211540», «Kia Rio», «Volkswagen Crafter».

От удара несколько машин загорелись. Этот момент попал на видео очевидцев. Судя по всему, кадры были сделаны до приезда спасателей и полицейских.

В аварии погибли четыре человека. Еще один пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/727003" frameborder="0"></iframe> Авария с горящими машинами под Тулой.Видео: Сергей Серов

ИСТОЧНИК KP.RU