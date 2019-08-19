Ремонт дороги под Тулой спровоцировал многокилометровую пробку

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-19T13:00:47+03:00

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Трасса М-4 «Дон» по направлению на Москву в воскресение, 18 августа, была очень сильно забита. Очередь из большегрузов выстроилась на несколько километров, скорость движения легковых автомобилей была не более 5 км в час. На протяжении участка от Больших плотов до поворота на Волово наблюдались сильные дорожные заторы, хотя видимых причин, мешающих проезду, не было. Как оказалось, многокилометровая пробка была вызвана ремонтными работами на участке близ поворота на Волово.

Вероятнее всего, заторы на данном участке будут продолжаться до окончания строительных работ. Рекомендуем выбирать пути объезда.

Фото: Скриншот карты

ИСТОЧНИК KP.RU