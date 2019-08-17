Как провести время тулякам на «Газоне» 17 августа

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-16T16:50:35+03:00

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СЦЕНА

Главная сцена Казанской набережной:

- 16.00 - студия "Звездный аккорд" руководитель Владимир Илюхин;

- 16.30 - клуб авторской песни "Бригантина", концерт классической и современной авторской песни;

- 18.00 - молодёжная гитарная студия "МоСт" – круг единомышленников, объединённый любовью к авторской песне. Участники и победители межрегиональных песенных фестивалей, организаторы городского фестиваля авторской песни "АЭРОПЛАН".

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Беседка «Скобочки»:

- 16.30 - 17.30 - квест на английском языке «В поход за грамматикой» от школы английского языка Joy School;

- 18.30 - 19.30 - мастер-класс «Как путешествовать с комфортом: полезные лайфхаки» от туристического агентства «Азбука путешествий».

СПОРТИВНЫЙ БЛОК

Спортивные локации Казанской набережной, район футбольной «коробки»:

- 10.00 - 11.00 - функциональную тренировку + "бразильский орех" проведёт тренер Ангелина из фитнес-клуба «Академия фитнеса»;

- 16.00 - 21.00 - стационарная площадка с инвентарем;

-19.00 - функциональная тренировка от Валентины Аверкиной из спортивного зала «Хулиган»;

- 18.00 - 20.00 - спортивное ориент-шоу. Гостей приглашают на площадку рядом со сценой с 18.00 до 20.00. Ориент-шоу - новый зрелищный вид спортивного ориентирования, отличающийся от классического тем, что спортсмены ориентируются на маленькой площадке среди искусственных препятствий. Площадка просматривается полностью, а протяженность дистанций всего несколько сотен метров. Здесь не важна физическая подготовка, возраст и пол, потеряться просто невозможно, зато точно можно весело и с пользой провести время.

ИГРОТЕКА

Беседка "Пончик":

- 16.00 – 21.00 - настольные игры;

- 18.00 – 20.00 - сюжетно-ролевая игра "Туристическая экспедиция в Зумбабве".

МАСТЕР-КЛАССЫ

- 18.00 – 19.00 - детская парикмахерская «Кеша хороший» - мастер-класс по плетению кос. Работа в парах – мастер-модель, требуется предварительная регистрация;

- 17.00 – 19.00 - художественная студия Марины Логуновой - мастер-класс по рисованию «Путешествие в горы». Требуется предварительная регистрация (14-30).

ЭКСКУРСИОННЫЙ БЛОК

- 13.00 - экскурсия в Чулковский и Спасский некрополи.

Эти кладбища были созданы специально под «потребности» оружейников. На их территориях сохранились могилы известных оружейников: потомственного оружейного мастера Алексея Михайловича Сурнина, которого по праву считают прототипом Тульского Левши, командира оружейного завода и тульского губернатора Евстафия Штадена; главного механика завода Ивана Джонса; командира оружейного завода Александра Сиверса, купцов Баташевых, Лялиных, а также Федора Ивановича Лисицина – легендарного основателя самоварного дела. Сбор группы в 12.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной;

- 16.00 – экскурсия «Старая Тула».

Экскурсия, во время которой расскажут много интересных и увлекательных фактов о территории вокруг тульского кремля. Будет возможность посетить забытые улочки Тулы, узнаеть тайны дворцов тульских купцов и промышленников, а также увидеть самый старый храм в Туле. Сбор группы в 15.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной.

На экскурсии требуется предварительная запись в группе "ВКонтакте"

РАБОТА КИНОТЕАТРА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Амфитеатр Казанской набережной:

- 21.00 - «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён!»

Внимание. При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU