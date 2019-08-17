Как провести время тулякам на «Газоне» 17 августа
СЦЕНА
Главная сцена Казанской набережной:
- 16.00 - студия "Звездный аккорд" руководитель Владимир Илюхин;
- 16.30 - клуб авторской песни "Бригантина", концерт классической и современной авторской песни;
- 18.00 - молодёжная гитарная студия "МоСт" – круг единомышленников, объединённый любовью к авторской песне. Участники и победители межрегиональных песенных фестивалей, организаторы городского фестиваля авторской песни "АЭРОПЛАН".
НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Беседка «Скобочки»:
- 16.30 - 17.30 - квест на английском языке «В поход за грамматикой» от школы английского языка Joy School;
- 18.30 - 19.30 - мастер-класс «Как путешествовать с комфортом: полезные лайфхаки» от туристического агентства «Азбука путешествий».
СПОРТИВНЫЙ БЛОК
Спортивные локации Казанской набережной, район футбольной «коробки»:
- 10.00 - 11.00 - функциональную тренировку + "бразильский орех" проведёт тренер Ангелина из фитнес-клуба «Академия фитнеса»;
- 16.00 - 21.00 - стационарная площадка с инвентарем;
-19.00 - функциональная тренировка от Валентины Аверкиной из спортивного зала «Хулиган»;
- 18.00 - 20.00 - спортивное ориент-шоу. Гостей приглашают на площадку рядом со сценой с 18.00 до 20.00. Ориент-шоу - новый зрелищный вид спортивного ориентирования, отличающийся от классического тем, что спортсмены ориентируются на маленькой площадке среди искусственных препятствий. Площадка просматривается полностью, а протяженность дистанций всего несколько сотен метров. Здесь не важна физическая подготовка, возраст и пол, потеряться просто невозможно, зато точно можно весело и с пользой провести время.
ИГРОТЕКА
Беседка "Пончик":
- 16.00 – 21.00 - настольные игры;
- 18.00 – 20.00 - сюжетно-ролевая игра "Туристическая экспедиция в Зумбабве".
МАСТЕР-КЛАССЫ
- 18.00 – 19.00 - детская парикмахерская «Кеша хороший» - мастер-класс по плетению кос. Работа в парах – мастер-модель, требуется предварительная регистрация;
- 17.00 – 19.00 - художественная студия Марины Логуновой - мастер-класс по рисованию «Путешествие в горы». Требуется предварительная регистрация (14-30).
ЭКСКУРСИОННЫЙ БЛОК
- 13.00 - экскурсия в Чулковский и Спасский некрополи.
Эти кладбища были созданы специально под «потребности» оружейников. На их территориях сохранились могилы известных оружейников: потомственного оружейного мастера Алексея Михайловича Сурнина, которого по праву считают прототипом Тульского Левши, командира оружейного завода и тульского губернатора Евстафия Штадена; главного механика завода Ивана Джонса; командира оружейного завода Александра Сиверса, купцов Баташевых, Лялиных, а также Федора Ивановича Лисицина – легендарного основателя самоварного дела. Сбор группы в 12.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной;
- 16.00 – экскурсия «Старая Тула».
Экскурсия, во время которой расскажут много интересных и увлекательных фактов о территории вокруг тульского кремля. Будет возможность посетить забытые улочки Тулы, узнаеть тайны дворцов тульских купцов и промышленников, а также увидеть самый старый храм в Туле. Сбор группы в 15.50 у инфо-центра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной.
На экскурсии требуется предварительная запись в группе "ВКонтакте"
РАБОТА КИНОТЕАТРА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Амфитеатр Казанской набережной:
- 21.00 - «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён!»
Внимание. При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU