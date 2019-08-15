В Тульскую область возвращаются спасатели, ликвидировавшие последствия ЧС в Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-15T15:24:04+03:00

Завершается поэтапный вывод федеральной группировки сил и средств МЧС России из города Тулуна [видео]

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15 августа группировка тульских спасателей прибывает в пункт постоянной дислокации. 100 человек с 5 июля ликвидировали последствия дождевого паводка в Иркутской области.

В Тулуне сотрудники МЧС провели разбор 37 аварийных строений, было вывезено более 7 тысяч куб. метров мусора, откачано 13,5 тысяч куб. метров воды, проведена просушка зданий.

- Благодарю вас от имени жителей Иркутской области, жителей пострадавших территорий. Вы оказали нам неоценимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, - обратился к сотрудникам тульского спасательного центра МЧС России губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/726181" frameborder="0"></iframe> Убытие аэромобильных группировок из Иркутской области.Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

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ИСТОЧНИК KP.RU