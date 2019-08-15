В Тульскую область возвращаются спасатели, ликвидировавшие последствия ЧС в Иркутской области
15 августа группировка тульских спасателей прибывает в пункт постоянной дислокации. 100 человек с 5 июля ликвидировали последствия дождевого паводка в Иркутской области.
В Тулуне сотрудники МЧС провели разбор 37 аварийных строений, было вывезено более 7 тысяч куб. метров мусора, откачано 13,5 тысяч куб. метров воды, проведена просушка зданий.
- Благодарю вас от имени жителей Иркутской области, жителей пострадавших территорий. Вы оказали нам неоценимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, - обратился к сотрудникам тульского спасательного центра МЧС России губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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