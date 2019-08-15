Детям из Иркутска - мастер-класс от «Арсенала»

…База отдыха в деревне Сенино, что в Заокском районе, расположена в тихом лесном уголке. Здесь для юных сибиряков есть все, чтобы на время забыть об ужасах наводнения: уютный стадион, комфортабельные домики с красивыми верандами и заботливый персонал.

– Мы постарались создать ребятам комфортные условия для пребывания. Продумали познавательную интересную программу на каждый день: дети знакомятся с достопримечательностями, участвуют в мастер-классах, занимаются в кружках. Психологи провели диагностику состояния подростков, - говорит заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.

Не с пустыми руками

В минувшую пятницу в Сенино навестить юных сибиряков приехали тренеры и футболисты тульского «Арсенала»: главный тренер «канониров» Игорь Черевченко, его помощник Валерий Климов, защитник Бакари Конэ и хавбек Кингс Кангва. Даже плотный график тренировок в преддверии матча с «Уфой» не стал помехой для общения.

Арсенальцы привезли ребятам не только хорошее настроение, но и сувениры: специальные футболки и тульские пряники с логотипом клуба. Главный тренер оружейников вручил ребятам билеты на матч чемпионата России с «Уфой», прошедший 11 августа.

- С радостью откликнулись на приглашение приехать к вам гости и провести мастер-класс. Ждем вас на трибунах Центрального стадиона, надеемся, ваша поддержка поможет нам победить! - подчеркнул Игорь Черевченко.

На поле с профи

Далее состоялись два товарищеских матча. Ажиотаж был на пределе: в командах участвовали не только мальчишки, но и девчата! А капитанами на поле были легионеры «Арсенала» - Бакари Коне и Кингс Кангва. На поле развернулась нешуточная борьба, эмоции у ребят били через край: все хотели отличиться на глазах у футбольных профессионалов.

В первой встрече болельщики увидели по голу в каждые ворота, как итог – боевая ничья. А вот во втором поединке победу праздновали ребята из команды капитана Кангвы. Но независимо от счета на футбольном поле царило отличное настроение. После матча гости раздавали автографы и фотографировались с юными сибиряками.

- Сегодня я получил массу положительных эмоций от футбола и общения с детьми. Надеюсь, в Иркутске все наладится и ребята вернутся к нормальной жизни. Пусть у них будет только хорошее! – сказал Бакари Коне.

- Я по-настоящему счастлив! Даже не верится, что смог сыграть вместе с такими профессионалами. Большое спасибо игрокам «Арсенала»! Теперь у меня есть фирменная футболка тульской команды – ценный подарок. В воскресенье будем болеть за «Арсенал» на вашем стадионе. У тульского клуба болельщиков теперь прибыло! В целом, мы очень благодарны тулякам за радушный прием! - говорит 15-летний Степан Пинка из Тулуна.

…Кстати, поддержка юных сибиряков еще как пригодилась: канониры в воскресенье взяли верх над «Уфой» – 1:0. Теперь и в далеком Приангарье у нашей команды будут новые верные болельщики.