2019-08-09T17:27:54+03:00
Происшествия

В Тульской области неизвестный водитель сбил насмерть пешехода

Госавтоинспекцией объявлен розыск
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Фото: Тульская ГосавтоинспекцияФото: Тульская Госавтоинспекция
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Вчера, 8 августа, в 22:15 на 37 километре трассы М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области. Неизвестный на неустановленном автомобиле сбил насмерть пешехода — мужчину 1973 года рождения. В результате аварии мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Тульская госавтоинспекция убедительно просит очевидцев происшествия или людей, обладающих какой-либо информацией или увидевших машину с признаками ДТП (повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла) сообщить об этом в дежурную часть по номерам: +7-4875-15-54-56; +7-4872-32-45-00

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7-4872-32-45-00 или +7-4872-32-45-02. Телефоны дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району: +7-4875-15-54-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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