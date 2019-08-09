Туляки активно выбирают имя жеребенку пони

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-09T09:52:53+03:00

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Как уже говорилось ранее, «Куликово поле» предлагало тулякам придумать имя для новорожденного пони. Условиям для выбора клички было обязательное наличие букв «П» (имя мамы — Принцесса, с этой буквы должно было начинаться имя) и «Б» (папа жеребенка — Буцефал). За неделю жители Тульского региона придумали более 200 вариантов имен. Сейчас в группе «Куликово поле» «Вконтакте» активно проводится голосование за одну из кличек-финалистов. В их числе: Прибой, Победитель, Пятибор, Проблеск, Пумба, Пломбир, Пикабу, Поборец, Победоносец, Паблуша. Итоги конкурса будут подведены 13 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU