Туляки могут выбрать имя для маленького пони

В семье пони Принцессы и Буцефала родился мальчик. Пополнение произошло на конном дворе Куликова поля. Мама пони живет в музее с 2014 года. Папа – из Парка птиц и животных «Епифаново подворье».

Мама и новорожденный мальчишка чувствуют себя хорошо и привыкают друг к другу. К слову, за историю конного двора маленький пони – первый мальчишка, который появился здесь на свет.

До этого момента сотрудники музея радовались девочкам. Оба родителя поняшки – гнедые. Малыш же получился солового окраса. Насколько потемнеет его шерстка – станет известно немного позже. Через пару недель жеребенок полностью окрепнет и его смогут увидеть посетители конного двора.

А пока туляки могу выбрать имя для жеребенка. Кличка лошадки должна начинаться с первой буквы имени мамы Принцессы. Первая буква папиного имени (а им был выбран Буцефал из Парка птиц и животных «Епифаново подворье») тоже должна присутствовать в названии.

Варианты имен для пони музей-заповедник «Куликово поле» принимает до 31 июля в аккаунтах в соцсетях и через форму обратной связи сайта. Затем из них выберут лучшие 10 кличек, которые опубликуют для народного голосования. Всем миром имя для маленького пони будем определять с 6 по 12 августа. Автор лучшего варианта получит подарки от музея и будет упомянут в именной табличке лошадки.