СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-06T15:16:11+03:00

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В Узловой и Новомосковске появятся площадки для выгула собак. Также в августе будут сделаны зоны отдыха в Узловском районе и Ефремове. Работы завершат до 8 августа.

Ранее в регионе обустроили 4 пляжные зоны и 4 зоны отдыха. По просьбам жителей были сделаны еще 2 пляжные зоны (в пос. Дубна и в Ясногорском районе) и 2 зоны отдыха (в Дубне и в Веневском районе).

ИСТОЧНИК KP.RU