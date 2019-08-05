2019-08-05T15:21:14+03:00
Происшествия

Пьяный житель Тульской области ударился о дорожный знак и учинил разборку

На мужчину составлен административный протокол
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Куркинском районе ночью пьяный мужчина не заметил, стоявший на пути, дорожный знак и ударился о него. После этого он начал наносить удары руками и ногами по металлической опоре знака. Повредив ее, покинул место происшествия. Инцидент произошел на одной из улиц районного центра.

Полицейские установили подозреваемого и его местонахождение. 32-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном.

Составлен административный протокол по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба». Дорожный знак установлен заново.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области территорию алексинского краеведческого музея планируют благоустроить
Какие тульские управляющие компании лидеры по нарушениям Правил благоустройства?
Разыскиваются потомки туляков-красноармейцев, погибших в Финляндии в Великую Отечественную войну
Туляки завоевывают медали на Чемпионате России по велоспорту на треке
Почти 40 нетрезвых водителей поймали на тульских дорогах за выходные дни
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
В Тульской области водитель иномарки на скорости съехал в кювет
На Одоевском шоссе в Туле 54-летний мужчина угодил под колеса «ВАЗа»
Крупная авария произошла на Веневском шоссе Тульской области
В Туле управление экономического развития возглавил Александр Ильинский
В Тульской области суд признал 22-летнего молодого человека виновным в совершении убийства
В Тульской области задержан дачный грабитель