Пьяный житель Тульской области ударился о дорожный знак и учинил разборку

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-05T15:21:14+03:00

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В Куркинском районе ночью пьяный мужчина не заметил, стоявший на пути, дорожный знак и ударился о него. После этого он начал наносить удары руками и ногами по металлической опоре знака. Повредив ее, покинул место происшествия. Инцидент произошел на одной из улиц районного центра.

Полицейские установили подозреваемого и его местонахождение. 32-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном.

Составлен административный протокол по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба». Дорожный знак установлен заново.

ИСТОЧНИК KP.RU