2019-08-05T12:40:21+03:00
Общество

В Туле управление экономического развития возглавил Александр Ильинский

В администрации города кадровые изменения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле управление экономического развития возглавил Александр Ильинский. До назначения на должность он работал в городской администрации начальником отдела развития инвестиционной политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления экономического развития.

Напомним, Александр Ильинский сменил на посту Максима Жугана, который возглавлял управление с июня 2016 года.

СПРАВКА "КП":

Александр Ильинский окончил Тульский филиал Московского университета МВД России (1999-2001 гг.) и Тульский филиал Московского Государственного Университета экономики, статистки и информатики (2004-2007 гг.)

С 1996 года по 2009 год проходил службу в УВД МВД РФ по г. Туле.

С 2009 года по 2016 год работал в тульском Филиале АО «РоссельхозБанк».

Ильинский Александр Александрович

Ильинский Александр Александрович

ИСТОЧНИК KP.RU

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