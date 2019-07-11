В Туле начальник управления экономического развития покинет свой пост

Начальник управления экономического развития Максим Жуган покинет свой пост. Ожидается, что он перейдет на другую работу в подведомственном городу учреждение. Об этом сообщает ИА "Тульские новости".

Управление экономического развития Максим Жуган возглавил в июне 2016 года. Чиновник имеет диплом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. В городской администрации Максим Жуган трудится с 2011 года.