2019-07-11T11:44:00+03:00
Политика

В Туле начальник управления экономического развития покинет свой пост

Максим Жуган перейдет на другую работу
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Фото: cod71.ruФото: cod71.ru
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Начальник управления экономического развития Максим Жуган покинет свой пост. Ожидается, что он перейдет на другую работу в подведомственном городу учреждение. Об этом сообщает ИА "Тульские новости".

Управление экономического развития Максим Жуган возглавил в июне 2016 года. Чиновник имеет диплом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. В городской администрации Максим Жуган трудится с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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