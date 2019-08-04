2019-08-04T15:53:20+03:00
Общество

В Тульской области будет реализован суперсервис «Рождение ребенка»

Жители региона смогут получить ряд необходимых услуг, не выходя из дома
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Тульская область вошла в число пилотных регионов в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и принимает участие в пилотной разработке суперсервиса “Рождение ребенка”.

Жители региона смогут в рамках пилота без лишних походов в ведомства и без лишних справок получить ряд необходимых услуг, не выходя из дома. Например, постановка на учет на ранних сроках беременности, получение СНИЛСа, ИНН, полиса ОМС, а также получение ряда региональных пособий и даже запись в детский сад.

Раньше, при рождении ребенка, родителям необходимо было посетить различные ведомства, и в каждом нужно было написать заявление на получение необходимого документа. Теперь, весь перечень документов и услуг молодые мамы получают автоматически при постановке на учет на ранних сроках беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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