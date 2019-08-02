В Туле люди с ограниченными возможностями здоровья поучаствовали в экскурсиях
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Члены общественных организаций инвалидов с 22 июля по 2 августа стали участниками различных социальных и культурных программ. Они посетили музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Подмосковье; Свято-Казанский монастырь в Колюпаново и источник блаженной Евфросиниии другие объекты.
Доставляли участников специализированным автобусом с гидравлическим подъемником, приобретенным администрацией города для вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья в социокультурную деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU