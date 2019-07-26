Тренер тульского «Арсенала» прокомментировал поражение команды в матче Лиги Европы

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-26T14:47:25+03:00

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В четверг, 25 июля, состоялся дебютный матч тульской футбольный команды «Арсенал» в Лиге Европы. Их соперником стал футбольный клуб «Нефтчи» (Баку). Игра закончилась счетом 0:1 в пользу бакинцев.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко дал свои комментарии по поводу результатов игры.

«Много что не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязали с первых минут. Плюс выпала группа игроков. Фланги не работали, впереди не цеплялись, ударов не было. А как без этого забить? «Нефтчи» здорово сыграл, сидел на пятках у наших игроков.

Перегорели? Здесь все опытные футболисты, играли в сборных. Сваливать на то, что «перегорели», я не собираюсь. Скажу одно: есть вторая игра. Да, счет 0:1 неприятный. Но и при 0:0 нам пришлось бы забивать. Хочу поблагодарить болельщиков — поддержка была сумасшедшая, хоть мы их и не порадовали!

«Нефтчи» каждый год в еврокубках, а у нас первый блин комом. В первом тайме мы минут пять не могли выйти со своей половины, сказалось давление соперника. Мне эта игра напомнила первый тайм с «Динамо». Мы готовились, просматривали игры соперника, но не сложилось», - рассказывает Черевченко.

Надо сказать, что Роберто Бородин, главный тренер «Нефтчи», оценил уровень соперника.

ИСТОЧНИК KP.RU