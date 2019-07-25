Тульский "Арсенал" уступил бакинскому "Нефтчи". 25 июля на Центральном стадионе состоялся матч Лиги Европы.

В первом тайме "Арсенал" полностью владел мячом, но так и не смог преимущество превратить в забитые мячи. Казалось, на перерыв соперники уйдут при нулевом счете. Однако первый же удар «Нефтчи» обернулся для канониров неприятностью.

На 45 минуте Монроз прострелил вдоль вратарской, защитники "Арсенала" пролетели мимо мяча, который попал к Жуниору и тот вколотил его в верхний угол ворот туляков - 0:1.

Во втором тайме счет не изменился. Финальный свисток зафиксировал поражение туляков. Однако еще рано говорить об исходе двухматчевой дуэли. Все решится через неделю в столице Азербайджана.