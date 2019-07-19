2019-07-19T16:58:25+03:00
Общество

В Туле продолжаются работы по благоустройству

В городе проводят кронирование деревьев
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19 июля было проведено совещание совместно с заместителем главы города Владиславом Галкиным и представителями АО «ТГЭМ», МКП «Тулгорэлектротранс», МУП «Тулагорсвет» и других организаций, ответственных за поддержание воздушных линий в нормативном состоянии.

На нем обсудили вопросы по дальнейшим мероприятиям, касающимся проведения опиловки деревьев в соответствии с Правилами благоустройства МО г. Тула.

Кронирование деревьев уже проходит в зоне прохождения линий электропередач и других кабелей систем жизнеобеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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