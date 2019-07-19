В Туле продолжаются работы по благоустройству
В городе проводят кронирование деревьев
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19 июля было проведено совещание совместно с заместителем главы города Владиславом Галкиным и представителями АО «ТГЭМ», МКП «Тулгорэлектротранс», МУП «Тулагорсвет» и других организаций, ответственных за поддержание воздушных линий в нормативном состоянии.
На нем обсудили вопросы по дальнейшим мероприятиям, касающимся проведения опиловки деревьев в соответствии с Правилами благоустройства МО г. Тула.
Кронирование деревьев уже проходит в зоне прохождения линий электропередач и других кабелей систем жизнеобеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU