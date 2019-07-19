ДТП на трассе в Тульской области: автобус столкнулся с иномаркой

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-19T16:39:34+03:00

В аварии пострадал один человек

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Сегодня, 19 июля, произошло ДТП с участием автобуса марки «Неоплан» и легкового автомобиля «Фольксваген». Столкновение случилось на 159-ом км автодороги М-4 «Дон».

К месту аварии незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU