ДТП на трассе в Тульской области: автобус столкнулся с иномаркой
В аварии пострадал один человек
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Сегодня, 19 июля, произошло ДТП с участием автобуса марки «Неоплан» и легкового автомобиля «Фольксваген». Столкновение случилось на 159-ом км автодороги М-4 «Дон».
К месту аварии незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU