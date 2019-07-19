2019-07-19T15:55:06+03:00
Общество

В Туле на ул. Октябрьской отремонтировали фасад в соответствии с колористическим паспортом

Сотрудники УАТН провели очередную проверку
Поделиться:
Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
Изменить размер текста:

Собственник здания по ул. Октябрьской, д. 24 выполнил все требования, предъявленные Управлением по административно-техническому надзору. Он в срок отремонтировал фасад в соответствии с колористическим паспортом и учел все нюансы регламентации. Еще с сентября 2018 года все улицы были поделены на три зоны регламенации в отношении размещения вывесок на зданиях. Согласно этим зонам, определены улицы строгой, общей регламентации и нерегламентируемые.

Целью введения такого правила благоустройства является приведение в единообразный вид всех вывесок на фасадах зданий в центре города.

Таким образом, в зоне строгой регламентации действуют особые правила, касающиеся букв и самих вывесок. В эту зону входят такие улицы Тулы, как проспект Ленина (до ул. Первомайской), ул. Красноармейский проспект (до ул. Летейзена), ул. Советская, весь исторический центр города, ул. Фридриха Энгельса (от ул. Революции до ул. Советской), ул. Революции (от ул. Менделеевской до ул. Советской), ул. Первомайская (от пр-та Ленина до ул. Ф. Энгельса), ул. Пролетарская (до ул. Чапаева), ул. Октябрьская ) до ул. М. Горького, а также пл. Победы, пл. Востания и пл. Московского вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала года почти 4 тысячи туляков остались без газа
Крупное ДТП на трассе в Тульской области: грузовик столкнулся с легковым автомобилем
Возгорание в четырехэтажном доме в Тульской области потушили до приезда пожарных
В Туле продолжаются работы по благоустройству
ДТП на трассе в Тульской области: автобус столкнулся с иномаркой
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
В Тульской области мужчина хотел пронести в колонию 33 мобильных телефона
В Туле на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота
23-летний туляк получил срок за ограбление
ДТП в Тульской области: мотоцикл, управляемый подростками, столкнулся с грузовиком
В Туле появится новый микрорайон
В Туле ликвидировали прорыв канализации на ул. Дм. Ульянова
На подъезде к Баташевскому мосту дежурят волонтеры
В Тульской области найден труп
Под Тулой найдено древнее городище
В Тульской области увеличатся выплаты на рождение третьего ребенка
В Туле могут появиться новые автостанции
В Туле продолжается благоустройство городских территорий
Какая погода ждет туляков в выходные
В Туле пройдут соревнования по супермотокроссу
В Туле проходит круглый стол по вопросам государственных услуг ФСС
В Тульской области задержали мать и дочь, сбывавших наркотики в соседние регионы
Два проекта ТГПУ им. Л.Н. Толстого получили грантовую поддержку от Росмолодёжи