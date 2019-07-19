В Туле на ул. Октябрьской отремонтировали фасад в соответствии с колористическим паспортом

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-19T15:55:06+03:00

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Собственник здания по ул. Октябрьской, д. 24 выполнил все требования, предъявленные Управлением по административно-техническому надзору. Он в срок отремонтировал фасад в соответствии с колористическим паспортом и учел все нюансы регламентации. Еще с сентября 2018 года все улицы были поделены на три зоны регламенации в отношении размещения вывесок на зданиях. Согласно этим зонам, определены улицы строгой, общей регламентации и нерегламентируемые.

Целью введения такого правила благоустройства является приведение в единообразный вид всех вывесок на фасадах зданий в центре города.

Таким образом, в зоне строгой регламентации действуют особые правила, касающиеся букв и самих вывесок. В эту зону входят такие улицы Тулы, как проспект Ленина (до ул. Первомайской), ул. Красноармейский проспект (до ул. Летейзена), ул. Советская, весь исторический центр города, ул. Фридриха Энгельса (от ул. Революции до ул. Советской), ул. Революции (от ул. Менделеевской до ул. Советской), ул. Первомайская (от пр-та Ленина до ул. Ф. Энгельса), ул. Пролетарская (до ул. Чапаева), ул. Октябрьская ) до ул. М. Горького, а также пл. Победы, пл. Востания и пл. Московского вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU