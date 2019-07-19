В Тульской области мужчина хотел пронести в колонию 33 мобильных телефона

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-19T14:35:49+03:00

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На прилегающей к исправительной колонии строгого режима №5 УФСИН России по Тульской области сотрудниками оперативного отдела ИК-5 был задержан 39-летний мужчина. В его сумке были обнаружены 5 свертков, перемотанных скотчем.

Свертки у задержанного изъяли. При проведении детального осмотра подозрительных предметов оказалось, что внутри них «курьер» хотел пронести 33 мобильных телефона. По просьбе своего знакомого задержанный намеревался в вечернее время перебросить их через ограждение на территорию колонии в районе производственного участка.

Соствленный протокол по ст. 19. 12 КоАП РФ и изъятые средства связи со всеми материалами были переданы в Донской городской суд. На данный момент сотрудниками органов уже определен круг лиц среди заключенных, имевших отношение к данному делу. Сейчас решается вопрос об их переводе в ШИЗО ПКТ.

ИСТОЧНИК KP.RU