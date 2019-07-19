В Туле на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-19T15:14:16+03:00

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18 июля в следственный отдел полиции Зареченского района г. Тулы поступило обращение о том, что в поселке Рассвет у д. 34 на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, в результате чего ребенок получил травмы.

Следователем был организован выезд на место происшествия и проведен осмотр, собрана необходимая документация на спортплощадку и опрошены очевидцы.

В данный момент девочка находится на госпитализации в медицинском учреждении, ей назначена судмедэкспертиза, по итогам которой будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Также продолжаются мероприятия по производству проверочных работ, по их результатам будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU