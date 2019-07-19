23-летний туляк получил срок за ограбление

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-19T12:51:06+03:00

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Суд вынес приговор 23-летнему, ранее судимому туляку с наказанием в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Судом установлено, что в г. Туле на ул. Октябрьской осужденный совершил ограбление женщины, в руках которой находился мобильный телефон. Грабитель подбежал к потерпевшей, ударил ее в грудь, в результате чего гражданка потеряла равновесие, затем выхватил у нее мобильный телефон суммой 8 250 рублей.

Женщина пыталась догнать преступника, просила вернуть краденное, но осужденному удалось скрыться с места происшествия.

В настоящее время молодой человек осужден по ч. 2 ст. 161 УК РФ — открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU