ДТП в Тульской области: мотоцикл, управляемый подростками, столкнулся с грузовиком

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-19T12:04:55+03:00

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В четверг, 18 июля, в Тульской области столкнулись мотоцикл и грузовой автомобиль «Камаз». ДТП произошло в 15:15 в городе Богородицке. Водителем мотоцикла «Lifan» без государственного регистрационного номера оказался несовершеннолетний подросток 2004 года рождения, с ним также находился пассажир того же возраста. За рулем грузовика был мужчина 1952 года рождения. В результате столкновения пострадали подростки. С телесными повреждениями они были госпитализированы в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU