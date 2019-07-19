ДТП в Тульской области: мотоцикл, управляемый подростками, столкнулся с грузовиком
Пострадавшие были госпитализированы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
В четверг, 18 июля, в Тульской области столкнулись мотоцикл и грузовой автомобиль «Камаз». ДТП произошло в 15:15 в городе Богородицке. Водителем мотоцикла «Lifan» без государственного регистрационного номера оказался несовершеннолетний подросток 2004 года рождения, с ним также находился пассажир того же возраста. За рулем грузовика был мужчина 1952 года рождения. В результате столкновения пострадали подростки. С телесными повреждениями они были госпитализированы в городскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU